«Арсенал» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

4 апреля «Кристал Пэлас» на своем поле одержал разгромную победу над «Арсеналом» (3:0) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев голы забили Жан-Филипп Матета, Джордан Айю и Вильфрид Заа.

«Кристал Пэлас» с 37 очками занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» располагается на пятой строчке с 54 баллами.

9 апреля команда Микеля Артеты сыграет против «Брайтона» в чемпионате Англии. 10 апреля «Кристал Пэлас» встретится с «Лестером».

Тренером «Кристал Пэлас» является бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Патрик Вийера.