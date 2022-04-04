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4 апреля, 23:52

«Арсенал» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

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Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор борется за мяч с Джеффом Шлуппом.
Фото Reuters

4 апреля «Кристал Пэлас» на своем поле одержал разгромную победу над «Арсеналом» (3:0) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев голы забили Жан-Филипп Матета, Джордан Айю и Вильфрид Заа.

«Кристал Пэлас» с 37 очками занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» располагается на пятой строчке с 54 баллами.

9 апреля команда Микеля Артеты сыграет против «Брайтона» в чемпионате Англии. 10 апреля «Кристал Пэлас» встретится с «Лестером».

Тренером «Кристал Пэлас» является бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Патрик Вийера.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
04 апр, 22:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
3:0
Арсенал
Голы
Матета, 16 (1:0), Айю, 24 (2:0), Заа, 74 (3:0)
Кристал Пэлас
Гуаита Митчелл Гэи Куяте (Миливоевич, 80) Андерсен Клайн Шлупп Галлахер Айю (Эдуар, 76) Заа Матета (Макартур, 69)
Арсенал
Рамсдейл Уайт Габриэл Магальяйнс Седрик Суариш (Нкетиа, 66) Нуну Тавареш (Мартинелли, 46) Партей (Локонга, 75) Сака Эдегор Смит-Роу Джака Ляказетт
Предупреждения
Партей 53’, Джака 77’
Судьи
Тирни (Англия)
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 18:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 2 : 3
26.12 18:00
Ман. Сити – Лестер
 6 : 3
26.12 18:00
Норвич – Арсенал
 0 : 5
26.12 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 3 : 0
26.12 20:30
Астон Вилла – Челси
 1 : 3
26.12 23:00
Брайтон – Брентфорд
 2 : 0
27.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 1
23.02 22:45
Ливерпуль – Лидс
 6 : 0
10.03 22:30
Вулверхэмптон – Уотфорд
 4 : 0
6.04 21:30
Бернли – Эвертон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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