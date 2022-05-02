Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Вест Хэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:1).

«Это большая победа в очень трудных обстоятельствах, потому что мы сами себе создали проблемы, особенно с принятием решений и владением мячом. Но команда проявила характер и не сдавалась. Я очень рад видеть команду, которая способна найти способ победить и показать характер, который они проявили.

Побороться с «Челси» за третье место? Что ж, математически это возможно, поэтому нам придется отправиться в Лидс и снова победить. Мы должны справиться с этим, и у нас есть прекрасная возможность одержать победу», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После этого матча «Арсенал» с 63 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Вест Хэм» с 52 очками — на седьмой строчке.