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Сегодня, 03:34

Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Вест Хэмом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:1).

«Это большая победа в очень трудных обстоятельствах, потому что мы сами себе создали проблемы, особенно с принятием решений и владением мячом. Но команда проявила характер и не сдавалась. Я очень рад видеть команду, которая способна найти способ победить и показать характер, который они проявили.

Побороться с «Челси» за третье место? Что ж, математически это возможно, поэтому нам придется отправиться в Лидс и снова победить. Мы должны справиться с этим, и у нас есть прекрасная возможность одержать победу», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После этого матча «Арсенал» с 63 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Вест Хэм» с 52 очками — на седьмой строчке.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Микель Артета
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
Результаты / календарь
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38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 1
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 2 : 0
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 0 : 3
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 1 : 2
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 1 : 2
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 0 : 4
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 3 : 1
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 1 : 0
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 1 : 2
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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