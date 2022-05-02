Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Вест Хэмом»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:1).
«Это большая победа в очень трудных обстоятельствах, потому что мы сами себе создали проблемы, особенно с принятием решений и владением мячом. Но команда проявила характер и не сдавалась. Я очень рад видеть команду, которая способна найти способ победить и показать характер, который они проявили.
Побороться с «Челси» за третье место? Что ж, математически это возможно, поэтому нам придется отправиться в Лидс и снова победить. Мы должны справиться с этим, и у нас есть прекрасная возможность одержать победу», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.
После этого матча «Арсенал» с 63 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Вест Хэм» с 52 очками — на седьмой строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|
2
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|86-22
|82
|
3
|Челси
|34
|19
|9
|6
|68-29
|66
|
4
|Арсенал
|34
|20
|3
|11
|54-41
|63
|
5
|Тоттенхэм
|34
|19
|4
|11
|59-39
|61
|
6
|МЮ
|35
|15
|10
|10
|54-52
|55
|
7
|Вест Хэм
|35
|15
|7
|13
|53-46
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|34
|15
|4
|15
|33-32
|49
|
9
|Брайтон
|35
|10
|14
|11
|34-42
|44
|
10
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|
11
|Лестер
|33
|11
|9
|13
|48-54
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|34
|9
|14
|11
|45-42
|41
|
13
|Саутгемптон
|35
|9
|13
|13
|41-58
|40
|
14
|Астон Вилла
|33
|12
|4
|17
|44-46
|40
|
15
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|
16
|Лидс
|34
|8
|10
|16
|38-72
|34
|
17
|Бернли
|34
|7
|13
|14
|31-46
|34
|
18
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35-55
|32
|
19
|Уотфорд
|34
|6
|4
|24
|32-69
|22
|
20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
|30.04
|14:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|0 : 1
|30.04
|17:00
|
Астон Вилла – Норвич
|2 : 0
|30.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|0 : 3
|30.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|1 : 2
|30.04
|17:00
|
Уотфорд – Бернли
|1 : 2
|30.04
|19:30
|
Лидс – Ман. Сити
|0 : 4
|1.05
|16:00
|
Тоттенхэм – Лестер
|3 : 1
|1.05
|16:00
|
Эвертон – Челси
|1 : 0
|1.05
|18:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|1 : 2
|2.05
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|19
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|17
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|23
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7