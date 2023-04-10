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Артета о ничьей с «Ливерпулем»: «Мы могли бы взять три очка»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).

«Очень напряженный матч. Игра была под контролем, но потом мы пропустили очень неаккуратный гол, и игра набрала обороты. Мы хорошо начали во втором тайме, но затем потеряли контроль. Это была очень изменчивая, хаотичная игра. «Ливерпуль» мог забить три или четыре гола. Правда, и мы могли забить два или три гола, так что, наверное, итоговый счет справедлив.

Мы могли бы взять три очка, и мы должны были продолжать играть, как в первом тайме, еще 15 минут – тогда игра пошла бы совсем по другому сценарию. Мы этого не сделали. Нужно понять, в чем дело», – приводит слова Артеты BBC Sport.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 73 очка за 30 туров. «Ливерпуль» находится на 8-м месте с 44 очками, имея один матч в запасе.

 

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 30 23 4 3 72-29 73
2
 Ман. Сити 29 21 4 4 75-27 67
3
 Ньюкасл 29 15 11 3 48-21 56
4
 МЮ 29 17 5 7 44-37 56
5
 Тоттенхэм 30 16 5 9 55-42 53
6
 Астон Вилла 30 14 5 11 41-40 47
7
 Брайтон 28 13 7 8 52-36 46
8
 Ливерпуль 29 12 8 9 50-35 44
9
 Брентфорд 30 10 13 7 47-40 43
10
 Фулхэм 29 11 6 12 39-40 39
11
 Челси 30 10 9 11 29-31 39
12
 Кр. Пэлас 30 8 9 13 29-40 33
13
 Вулверхэмптон 30 8 7 15 24-42 31
14
 Вест Хэм 29 8 6 15 27-39 30
15
 Борнмут 30 8 6 16 28-57 30
16
 Лидс 30 7 8 15 39-54 29
17
 Эвертон 30 6 9 15 23-43 27
18
 Нот. Форест 30 6 9 15 24-54 27
19
 Лестер 30 7 4 19 40-52 25
20
 Саутгемптон 30 6 5 19 24-51 23
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8.04 14:30
МЮ – Эвертон
 2 : 0
8.04 17:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 2 : 0
8.04 17:00
Брентфорд – Ньюкасл
 1 : 2
8.04 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 0 : 1
8.04 17:00
Лестер – Борнмут
 0 : 1
8.04 17:00
Тоттенхэм – Брайтон
 2 : 1
8.04 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 1 : 0
8.04 19:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 1 : 4
9.04 16:00
Лидс – Кр. Пэлас
 1 : 5
9.04 18:30
Ливерпуль – Арсенал
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 30
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 14
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 28 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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