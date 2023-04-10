Александер-Арнольд считает, что матч с «Арсеналом» стал уроком для «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал ничейный матч 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2).

«Очень интенсивный матч, хороший футбол с обеих сторон. Начало матча было неудачным, но зато мы показали свой характер. У нас был огромный шанс на победу. Но мы довольны и очком. Матч стал уроком для нас», — цитирует слова Александера-Арнольда Sky Sports.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 73 очка за 30 туров. «Ливерпуль» находится на 8-м месте с 44 очками, имея один матч в запасе.