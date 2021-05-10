Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что до сих пор испытывает неприятные чувства из-за вылета команды из Лиги Европы.

В полуфинале турнира «канониры» не смогли пройти «Вильярреал», который в финале сыграет с «Манчестер Юнайтед».

«Мне все еще больно, всю ответственность беру на себя. Все решили мелочи. Мы сделали много правильных шагов. Что-то было заметно, что-то — нет. Главное, у команды есть фундамент», — цитирует Артету BBC.

В сезоне 2020/2021 «Арсенал» лишился математических шансов занять место в топ-4 АПЛ. Таким образом, команда в пятый раз подряд не вышла в Лигу чемпионов. В последний раз они занимали место в четверке по итогам сезона-2015/16 под руководством Арсена Венгера.