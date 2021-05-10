Артета — о вылете «Арсенала» из Лиги Европы: «Вся ответственность лежит на мне»
09:42
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что до сих пор испытывает неприятные чувства из-за вылета команды из Лиги Европы.
В полуфинале турнира «канониры» не смогли пройти «Вильярреал», который в финале сыграет с «Манчестер Юнайтед».
«Мне все еще больно, всю ответственность беру на себя. Все решили мелочи. Мы сделали много правильных шагов. Что-то было заметно, что-то — нет. Главное, у команды есть фундамент», — цитирует Артету BBC.
В сезоне 2020/2021 «Арсенал» лишился математических шансов занять место в топ-4 АПЛ. Таким образом, команда в пятый раз подряд не вышла в Лигу чемпионов. В последний раз они занимали место в четверке по итогам сезона-2015/16 под руководством Арсена Венгера.
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