Артета прокомментировал победу над «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победный матч АПЛ с «Вест Бромвичем» (3:1).

«Нам нужна была эта победа. Мы не выигрывали дома очень давно. Удалось забить три классных гола, проводили прекрасные отрезки, но упустили несколько моментов. В оставшихся турах постараемся победить, посмотрим, на каком месте финишируем», — цитирует Артету BBC.