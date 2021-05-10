Артета прокомментировал победу над «Вест Бромвичем»
08:30
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победный матч АПЛ с «Вест Бромвичем» (3:1).
«Нам нужна была эта победа. Мы не выигрывали дома очень давно. Удалось забить три классных гола, проводили прекрасные отрезки, но упустили несколько моментов. В оставшихся турах постараемся победить, посмотрим, на каком месте финишируем», — цитирует Артету BBC.
В сезоне 2020/2021 «Арсенал» лишился математических шансов занять место в топ-4 АПЛ. Таким образом, команда в пятый раз подряд не вышла в Лигу чемпионов. В последний раз они занимали место в четверке по итогам сезона-2015/16 под руководством Арсена Венгера.
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