Артета — о назначении Конте в «Тоттенхэм: «Это невероятно хорошо для АПЛ»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал назначение Антонио Конте наставником «Тоттенхэма».
«Это невероятно хорошо для АПЛ, — приводит слова Артеты BBC Sport. — У Антонио есть новые идеи, поэтому теперь повысится планка и будет еще сложнее. Сейчас любой команде будет сложно бороться за высокие места. Вы видите матчи и результаты, как команды меняются от одного тайма к другому. Это тоже говорит об уровне футболистов и тренеров».
После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 15 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Арсенал» с 17 баллами идет на шестой позиции.
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