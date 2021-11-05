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Бернарду Силва: «Манчестер Сити» попытается остановить Роналду и не дать ему забить»

14:02
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и предстоящем дерби в 11-м туре чемпионата Англии.

«Думаю, что Роналду хорошо себя проявляет. В этом сезоне он помогает «Юнайтед» победными голами в концовках. Он может решить исход матча. Попытаемся остановить его и не дать забить в субботу. Но мы играем не против Криштиану, мы играем против «Манчестер Юнайтед». Конечно, Криштиану — громкое имя, всем это известно. Это еще одна игра — очень важная для нас, но лишь еще одна игра», — приводит слова португальца Sky Sport.

Также Силва сказал, что этот матч для него ничем не отличается от других.

«Я отношусь к субботнему дерби как к любому другому матчу и привык встречаться со своими товарищами по сборной в клубном чемпионате», — добавил он.

6 ноября «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд». Начало — 15:30 по московскому времени.

На данный момент в АПЛ «Сити» занимает третье место, набрав 20 очков в 10 матчах. «МЮ» находится на 5 месте с 17 очками.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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