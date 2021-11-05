Бернарду Силва: «Манчестер Сити» попытается остановить Роналду и не дать ему забить»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и предстоящем дерби в 11-м туре чемпионата Англии.

«Думаю, что Роналду хорошо себя проявляет. В этом сезоне он помогает «Юнайтед» победными голами в концовках. Он может решить исход матча. Попытаемся остановить его и не дать забить в субботу. Но мы играем не против Криштиану, мы играем против «Манчестер Юнайтед». Конечно, Криштиану — громкое имя, всем это известно. Это еще одна игра — очень важная для нас, но лишь еще одна игра», — приводит слова португальца Sky Sport.

Также Силва сказал, что этот матч для него ничем не отличается от других.

«Я отношусь к субботнему дерби как к любому другому матчу и привык встречаться со своими товарищами по сборной в клубном чемпионате», — добавил он.

6 ноября «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд». Начало — 15:30 по московскому времени.

На данный момент в АПЛ «Сити» занимает третье место, набрав 20 очков в 10 матчах. «МЮ» находится на 5 месте с 17 очками.