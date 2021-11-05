Агент Хайкина отреагировал на информацию, что клубы АПЛ интересуются вратарем
Отто Фредриксон, агент российского вратаря «Буде-Глимта» Никиты Хайкина, высказался об информации, что игроком интересуются клубы АПЛ.
Ранее издание Football Insider сообщило, что в Хайкине заинтересованы «Норвич» и «Уотфорд».
«Никита в последнее время отлично выступает, и, очевидно, это заметили многие клубы. Что касается слухов, то у меня нет комментариев», — сказал Фредриксон «СЭ».
Ранее Хайкин впервые в карьере был вызван в сборную России. Футболист получил вызов в национальную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Портал Transfermarkt.com оценивает вратаря в 600 тысяч евро.
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