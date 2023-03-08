«Арсеналу» придется заплатить за Кайседо более 100 миллионов евро

Стало известно, сколько «Арсеналу» придется заплатить за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Как сообщает Football Inside, лондонский клуб по-прежнему заинтересован в подписании 21-летнего футболиста. «Брайтон». Скорее всего, запросит за эквадорца, который недавно продлил контракт до 2027 года, более 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Кайседо заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль».

Полузащитник выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.