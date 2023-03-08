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Поттер: «Не знаю, почему я не стал смотреть второй пенальти Хаверца»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, почему не стал смотреть повторный пенальти полузащитника синих Кая Хаверца в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0).

При первом исполнении пенальти немецкий хавбек ударил в штангу, но судья назначил повторный 11-метровый, который немец реализовал.

«Я смотрел первый пенальти Кая, но, что касается второго, просто подумал, что сяду и послушаю шум трибун! Не знаю, почему я так сделал, на самом деле, возможно, из суеверия. Но, как только я услышал, что шум от болельщиков усилился, понял, что смотреть безопасно. Мы были уверены в Кае, он наш пенальтист, и он показал, что является игроком для важных моментов, забив в такой напряженной ситуации», — приводит слова Поттера официальный сайт синих.

«Челси» по сумме двух матчей прошел в 1/4 финала ЛЧ.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
Грэм Поттер
Кай Хаверц
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