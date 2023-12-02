Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:04

«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» и остается лидером АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Арсенал» — «Вулверхэмптон».
Фото Reuters

«Арсенал» на своем поле одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 14-го тура АПЛ — 2:1.

Победу лондонцам принесли голы Букайо Саки (6-я минута) и Мартина Эдегора (13-я). За гостей на 86-й минуте отличился Матеус Кунья.

«Арсенал» (33 очка) продолжает лидировать в АПЛ. «Волки» (15) идут на 13-й строчке в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
02 дек, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:1
Вулверхэмптон

В параллельном матче «Бернли» дома разгромил «Шеффилд» — 5:0. По одному голу забили Джей Родригес, Якоб Брун-Ларсен, Зеки Амдуни, Лука Колеошо и Джош Браунхилл.

Гости играли в меньшинстве с конца первого тайма — две желтые карточки получил Оли Макберни.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
02 дек, 18:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
5:0
Шеффилд Юнайтед

«Брентфорд» на своем поле обыграл «Лутон» — 3:1. За хозяев отличились Нил Мопе, Бен Ми и Шэндон Баптист. Единственный гол гостей на счету Джейкоба Брауна.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
02 дек, 18:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
3:1
Лутон Таун
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
Лутон Таун
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бернли
ФК Брентфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Шеффилд Юнайтед
1
0
Читайте также
Бывший президент СБР Кравцов получил 7 лет колонии по делу о растрате
Модель Анастасия Шубская и хоккеист Александр Овечкин воспитывают двоих сыновей в Америке
MWM заявил о больших потерях ВСУ из-за двойных ударов «Искандеров»
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Рейтинг доверия украинцев к Залужному превысил показатель Зеленского
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» из-за непогоды отправился на матч с «Ньюкаслом» на автобусе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Астон Вилла 13 9 1 3 31-18 28
5
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
6
 МЮ 13 8 0 5 16-16 24
7
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
8
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
11
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
12
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
13
 Вулверхэмптон 14 4 3 7 19-25 15
14
 Фулхэм 13 4 3 6 13-22 15
15
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Бернли 14 2 1 11 15-32 7
19
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
20
 Эвертон 13 4 2 7 14-20 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.12 18:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 1
2.12 18:00
Брентфорд – Лутон Таун
 3 : 1
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 5 : 0
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
 - : -
2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.12 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
3.12 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
3.12 17:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
3.12 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
3.12 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 12 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 11 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости