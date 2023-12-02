«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» и остается лидером АПЛ
«Арсенал» на своем поле одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 14-го тура АПЛ — 2:1.
Победу лондонцам принесли голы Букайо Саки (6-я минута) и Мартина Эдегора (13-я). За гостей на 86-й минуте отличился Матеус Кунья.
«Арсенал» (33 очка) продолжает лидировать в АПЛ. «Волки» (15) идут на 13-й строчке в турнирной таблице.
В параллельном матче «Бернли» дома разгромил «Шеффилд» — 5:0. По одному голу забили Джей Родригес, Якоб Брун-Ларсен, Зеки Амдуни, Лука Колеошо и Джош Браунхилл.
Гости играли в меньшинстве с конца первого тайма — две желтые карточки получил Оли Макберни.
«Брентфорд» на своем поле обыграл «Лутон» — 3:1. За хозяев отличились Нил Мопе, Бен Ми и Шэндон Баптист. Единственный гол гостей на счету Джейкоба Брауна.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|10
|3
|1
|29-11
|33
|
2
|Ман. Сити
|13
|9
|2
|2
|33-13
|29
|
3
|Ливерпуль
|13
|8
|4
|1
|28-11
|28
|
4
|Астон Вилла
|13
|9
|1
|3
|31-18
|28
|
5
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|25-17
|26
|
6
|МЮ
|13
|8
|0
|5
|16-16
|24
|
7
|Ньюкасл
|13
|7
|2
|4
|31-14
|23
|
8
|Брайтон
|13
|6
|4
|3
|28-23
|22
|
9
|Вест Хэм
|13
|6
|2
|5
|23-23
|20
|
10
|Брентфорд
|14
|5
|4
|5
|22-19
|19
|
11
|Челси
|13
|4
|4
|5
|22-20
|16
|
12
|Кр. Пэлас
|13
|4
|3
|6
|13-18
|15
|
13
|Вулверхэмптон
|14
|4
|3
|7
|19-25
|15
|
14
|Фулхэм
|13
|4
|3
|6
|13-22
|15
|
15
|Нот. Форест
|13
|3
|4
|6
|16-21
|13
|
16
|Борнмут
|13
|3
|3
|7
|14-28
|12
|
17
|Лутон Таун
|14
|2
|3
|9
|13-26
|9
|
18
|Бернли
|14
|2
|1
|11
|15-32
|7
|
19
|Шеффилд Юн.
|14
|1
|2
|11
|11-39
|5
|
20
|Эвертон
|13
|4
|2
|7
|14-20
|4
|2.12
|18:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|2 : 1
|2.12
|18:00
|
Брентфорд – Лутон Таун
|3 : 1
|2.12
|18:00
|
Бернли – Шеффилд Юн.
|5 : 0
|2.12
|20:30
|
Нот. Форест – Эвертон
|- : -
|2.12
|23:00
|
Ньюкасл – МЮ
|- : -
|3.12
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|3.12
|17:00
|
Челси – Брайтон
|- : -
|3.12
|17:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|- : -
|3.12
|17:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|- : -
|3.12
|19:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|12
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|11
|1
|4
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2