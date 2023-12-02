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Сегодня, 21:30

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Ньюкасл» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии по футболу 2 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эрик тен Хаг, главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters

«Ньюкасл» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 14-го тура чемпионата Англии по футболу в субботу, 2 декабря. Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции английской премьер-лиги. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 13-ти туров АПЛ черно-белые набрали 23 очка и занимают 7-е место в турнирной таблице. Красные дьяволы с 24 баллами располагаются на 6-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
02 дек, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Ман. Юнайтед

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» и остается лидером АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Астон Вилла 13 9 1 3 31-18 28
5
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
6
 МЮ 13 8 0 5 16-16 24
7
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
8
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
11
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
12
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
13
 Вулверхэмптон 14 4 3 7 19-25 15
14
 Фулхэм 13 4 3 6 13-22 15
15
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Бернли 14 2 1 11 15-32 7
19
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
20
 Эвертон 13 4 2 7 14-20 4
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.12 18:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 1
2.12 18:00
Брентфорд – Лутон Таун
 3 : 1
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 5 : 0
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
 - : -
2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.12 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
3.12 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
3.12 17:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
3.12 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
3.12 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 12 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 11 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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