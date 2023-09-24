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Сегодня, 14:15

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Прямая трансляция матча АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» начнется в 16.00 мск 24 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Тоттенхэм».
Фото Reuters

«Арсенал» в Лондоне примет «Тоттенхэм» в матче 6-го тура чемпионата Англии по футболу в воскресенье, 24 сентября. Игра пройдет на арене «Эмирейтс Стэдиум», начало — в 16.00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
24 сент, 16:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Тоттенхэм

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Арсенал» — «Тоттенхэм» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями в разделе «Матч-центр».

«Арсенал», который тренирует Микель Артета, занимает четвертое место с 13 очками в турнирной таблице АПЛ после пяти туров. В рамках АПЛ на своем поле клуб из Лондона не проигрывает в четырех матчах кряду."Тоттенхэм" располагается на второй строчке с 13 баллами. «Шпоры» на выезде в АПЛ не проигрывают в четырех матчах кряду.

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
9
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
10
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
11
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
18
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
19
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
20
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 0
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 1 : 1
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 2 : 0
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 1 : 3
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 0 : 1
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 - : -
24.09 16:00
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
24.09 18:30
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Одсонн Эдуар

Одсонн Эдуар

Кристал Пэлас

 4
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Жан-Филипп Матета

Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 5 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Вулверхэмптон

 2 1 0
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