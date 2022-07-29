«Арсенал» представил третий комплект формы на сезон-2022/23. Он полностью розовый

«Арсенал» представил третий комплект игровой формы на сезоне-2022/23. Он выполнен в розовом цвете.

Третий комплект формы «Арсенала». ФК «Арсенал»

Презентация формы сопровождалась серией короткометражных социальных фильмов, посвященных новому поколению болельщиков, которые положительно влияют на окружающее их общество.

Третий комплект формы «Арсенала». ФК «Арсенал»

В прошлом сезоне «Арсенал» финишировал на 5-м месте в АПЛ и выступит в Лиге Европы.