Футболиста «Арсенала» Партея обвиняют в изнасиловании
Полузащитника лондонского «Арсенала» Томаса Партея обвиняют в изнасиловании, сообщает Pulse Nigeria.
По данным источника, 29-летнего ганского игрока обвиняет в изнасиловании девушка, пожелавшая остаться анонимной. Она поделилась скриншотами сообщений, которыми обменивались с Партеем.
«Томас Партей — серийный насильник, которому повезло, потому что дата, когда он решил изнасиловать меня во время нашего совместного отпуска, была за 10 дней до того, как в Великобритании изменилось законодательство, позволяющее полиции расследовать преступления, совершенными за пределами страны.
Он изнасиловал меня, оставил в постели без сознания, затем отправился на вечеринку на Ибицу, вернулся, рассмеялся мне в лицо и сказал, что я не могу отказать ему", — написала девушка с никнеймом @deffonotchaur в Twitter.
Также девушка заявила, что ей заплатили за то, чтобы она не рассказывала о данном инциденте. Партей и его юристы пока не ответили на обвинения женщины в изнасиловании.
В июле игрока обвиняла в изнасиловании его же жена — модель Сара Белла. Согласно информации СМИ, причина заключалась в том, что он отказался делать ей предложение руки и сердца.
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8
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9
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10
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
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20
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
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Борнмут – Астон Вилла
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Лидс – Вулверхэмптон
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Ньюкасл – Нот. Форест
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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