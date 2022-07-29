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Сегодня, 12:05

Футболиста «Арсенала» Партея обвиняют в изнасиловании

Анна Горшкова
Корреспондент
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Томас Партей.
Фото Global Look Press

Полузащитника лондонского «Арсенала» Томаса Партея обвиняют в изнасиловании, сообщает Pulse Nigeria.

По данным источника, 29-летнего ганского игрока обвиняет в изнасиловании девушка, пожелавшая остаться анонимной. Она поделилась скриншотами сообщений, которыми обменивались с Партеем.

«Томас Партей — серийный насильник, которому повезло, потому что дата, когда он решил изнасиловать меня во время нашего совместного отпуска, была за 10 дней до того, как в Великобритании изменилось законодательство, позволяющее полиции расследовать преступления, совершенными за пределами страны.

Он изнасиловал меня, оставил в постели без сознания, затем отправился на вечеринку на Ибицу, вернулся, рассмеялся мне в лицо и сказал, что я не могу отказать ему", — написала девушка с никнеймом @deffonotchaur в Twitter.

Также девушка заявила, что ей заплатили за то, чтобы она не рассказывала о данном инциденте. Партей и его юристы пока не ответили на обвинения женщины в изнасиловании.

В июле игрока обвиняла в изнасиловании его же жена — модель Сара Белла. Согласно информации СМИ, причина заключалась в том, что он отказался делать ей предложение руки и сердца.

Источник: https://www.pulse.ng/sports/football/reactions-thomas-partey-accused-of-rape-on-twitter-belongs-in-prison/sdwyf6x
Томас Партей
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