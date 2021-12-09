«Арсенал» может арендовать Вейналдума у «ПСЖ» в январе

Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум может покинуть команду, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 31-летним нидерландцем интересуется «Арсенал». Сообщается, что «канониры» хотят арендовать футболиста до конца сезона-2021/22, при этом парижане на данный момент не хотят расставаться с игроком.

В сезоне-2021/22 Вейналдум провел 20 матчей за «ПСЖ», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. 7 декабря сообщалось, что хавбек недоволен своим положением в команде и хочет сменить клуб.