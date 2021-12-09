Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» может арендовать Вейналдума у «ПСЖ» в январе

09:39
Теги:

Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум может покинуть команду, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 31-летним нидерландцем интересуется «Арсенал». Сообщается, что «канониры» хотят арендовать футболиста до конца сезона-2021/22, при этом парижане на данный момент не хотят расставаться с игроком.

В сезоне-2021/22 Вейналдум провел 20 матчей за «ПСЖ», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. 7 декабря сообщалось, что хавбек недоволен своим положением в команде и хочет сменить клуб.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11820/12490185/georginio-wijnaldum-paris-saint-germain-willing-to-consider-loan-offers-for-midfielder-in-january-transfer-window

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Какие ошибки в прыжках допускают ученицы Тутберидзе? Разбор профессионального фигуриста
Посадивший рейс RyanAir с Протасевичем диспетчер рассказал об операции КГБ
0