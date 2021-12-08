Фоден испытывает проблемы с лодыжкой
18:05
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден испытывает проблемы с лодыжкой, сообщает Daily Mail. 21-летнего футболиста «горожан» в последние недели уже беспокоили боли в лодыжке.
В матче Лиги чемпионов против «Лейпцига» Фоден был заменен уже после первого тайма. Причиной стали вернувшиеся болевые ощущения в ноге.
В этом сезоне англичанин провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал столько же голевых передач.
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