Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден испытывает проблемы с лодыжкой, сообщает Daily Mail. 21-летнего футболиста «горожан» в последние недели уже беспокоили боли в лодыжке.

В матче Лиги чемпионов против «Лейпцига» Фоден был заменен уже после первого тайма. Причиной стали вернувшиеся болевые ощущения в ноге.

В этом сезоне англичанин провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал столько же голевых передач.