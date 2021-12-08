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Фоден испытывает проблемы с лодыжкой

18:05
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден испытывает проблемы с лодыжкой, сообщает Daily Mail. 21-летнего футболиста «горожан» в последние недели уже беспокоили боли в лодыжке.

В матче Лиги чемпионов против «Лейпцига» Фоден был заменен уже после первого тайма. Причиной стали вернувшиеся болевые ощущения в ноге.

В этом сезоне англичанин провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал столько же голевых передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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