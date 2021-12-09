Мойес заявил, что «Вест Хэм» сосредоточится на усилении защиты в январе

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что «молотобойцы» сосредоточатся на усилении защиты в зимнее трансферное окно.

«Несколько наших основных защитников травмировались, поэтому придется посмотреть на зимнее окно немного по-другому. Мы надеялись, что сможем докупить еще одного форварда, впрочем, у нас были проблемы с этим даже летом, так что я не уверен, что в январе что-то получится. Думаю, это значит, что нам надо начать искать защитников, если это будет возможно, зимой», — приводит Goal слова Мойеса.

«Вест Хэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 27 очками в 15 матчах.