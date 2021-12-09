Мойес заявил, что «Вест Хэм» сосредоточится на усилении защиты в январе
10:47
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что «молотобойцы» сосредоточатся на усилении защиты в зимнее трансферное окно.
«Несколько наших основных защитников травмировались, поэтому придется посмотреть на зимнее окно немного по-другому. Мы надеялись, что сможем докупить еще одного форварда, впрочем, у нас были проблемы с этим даже летом, так что я не уверен, что в январе что-то получится. Думаю, это значит, что нам надо начать искать защитников, если это будет возможно, зимой», — приводит Goal слова Мойеса.
«Вест Хэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 27 очками в 15 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt280a0ae177cc535d
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю