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Мойес заявил, что «Вест Хэм» сосредоточится на усилении защиты в январе

10:47
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что «молотобойцы» сосредоточатся на усилении защиты в зимнее трансферное окно.

«Несколько наших основных защитников травмировались, поэтому придется посмотреть на зимнее окно немного по-другому. Мы надеялись, что сможем докупить еще одного форварда, впрочем, у нас были проблемы с этим даже летом, так что я не уверен, что в январе что-то получится. Думаю, это значит, что нам надо начать искать защитников, если это будет возможно, зимой», — приводит Goal слова Мойеса.

«Вест Хэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 27 очками в 15 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt280a0ae177cc535d

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Иван Торопцев все материалы автора

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