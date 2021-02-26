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Ареола оценил возможность полноценного перехода в «Фулхэм»

13:47
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Вратарь Альфонс Ареола оценил возможность полноценного перехода из «ПСЖ» в «Фулхэм».

«Пока не знаю ничего насчет будущего. Для меня сейчас главная задача — помочь «Фулхэму» удержаться в АПЛ. Остальное зависит от тренера и «ПСЖ». Думаю, переговоры будут после сезона», — приводит Goal слова Ареола.

Ареола перешел в «Фулхэм» из «ПСЖ» на правах аренды в сентябре 2020 года. Он провел 25 матчей за «дачников» и пропустил 29 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/1jfsleyst6bdr1gmaez5sakvga

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