Ареола оценил возможность полноценного перехода в «Фулхэм»

Вратарь Альфонс Ареола оценил возможность полноценного перехода из «ПСЖ» в «Фулхэм».

«Пока не знаю ничего насчет будущего. Для меня сейчас главная задача — помочь «Фулхэму» удержаться в АПЛ. Остальное зависит от тренера и «ПСЖ». Думаю, переговоры будут после сезона», — приводит Goal слова Ареола.

Ареола перешел в «Фулхэм» из «ПСЖ» на правах аренды в сентябре 2020 года. Он провел 25 матчей за «дачников» и пропустил 29 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.