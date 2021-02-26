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Мойес заявил о намерении продлить контракт с «Вест Хэмом»

15:49
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что намерен продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение шотландского специалиста действует до конца июня 2021 года.

«У меня нет желания куда-то уходить. Я уже говорил с Дэвидом Салливаном (владельцем «Вест Хэма» — прим. «СЭ»), но пока не хочу ничего рассказывать о наших переговорах. Я счастлив, потому что команда стала гораздо сильнее за последнее время, и я надеюсь, что мы продолжим развиваться дальше», — цитирует Goal Мойеса.

«Вест Хэм» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 45 очками в 25 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/no-intention-of-going-anywhere-moyes-west-ham-contract/9sp2fklmg1eb1xo4jzjluzs5j

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