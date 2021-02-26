Мойес заявил о намерении продлить контракт с «Вест Хэмом»
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что намерен продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение шотландского специалиста действует до конца июня 2021 года.
«У меня нет желания куда-то уходить. Я уже говорил с Дэвидом Салливаном (владельцем «Вест Хэма» — прим. «СЭ»), но пока не хочу ничего рассказывать о наших переговорах. Я счастлив, потому что команда стала гораздо сильнее за последнее время, и я надеюсь, что мы продолжим развиваться дальше», — цитирует Goal Мойеса.
«Вест Хэм» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 45 очками в 25 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/no-intention-of-going-anywhere-moyes-west-ham-contract/9sp2fklmg1eb1xo4jzjluzs5j
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю