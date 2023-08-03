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Сегодня, 19:00

АПЛ: расписание матчей клубов лиги до старта чемпионата

«Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии 6 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
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Эрлин Холанн в матче между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
Фото Global Look Press

Английская премьер-лига (АПЛ) начинает сезон-2023/2024 11 августа. До этого клубы проведут товарищеские матчи, а также состоится финал суперкубка страны, в котором сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Расписание:

3 августа. 21:30. «Астон Вилла» — «Лацио» (товарищеский матч)

5 августа. 14:30. «Байер» — «Вест Хэм» (товарищеский матч)

5 августа. 14:30. «Бохум» — «Лутон» (товарищеский матч)

5 августа. 14:45. «Ренн» — «Вулверхэмптон» (товарищеский матч)

5 августа. 14:45. «Шеффилд Юнайтед» — «Штутгарт» (товарищеский матч)

5 августа. 14:45. «Манчестер Юнайтед» — «Ланс» (товарищеский матч)

5 августа. 15:00. «Фулхэм» — «Хоффенхайм» (товарищеский матч)

5 августа. 16:30. «Майнц» — «Бернли» (товарищеский матч)

5 августа. 16:30. «Айнтрахт» — «Ноттингем Форест» (товарищеский матч)

6 августа. 17:00. «Брайтон» — «Райо Вальекано» (товарищеский матч)

5 августа. 17:00. «Эвертон» — «Спортинг» (товарищеский матч)

5 августа. 17:30. «Ньюкасл» — «Фиорентина» (товарищеский матч)

5 августа. 18:00. «Брентфорд» — «Лилль» (товарищеский матч)

5 августа. 19:00. «Борнмут» — «Лорьян» (товарищеский матч)

5 августа. 22:30. «Кристал Пэлас» — «Лион» (товарищеский матч)

6 августа. 16:00. «Тоттенхэм» — «Шахтер» (товарищеский матч)

6 августа. 18:00. «Арсенал» — «Манчестер Сити» (суперкубок Англии)

7 августа. 21:00. «Ливерпуль» — «Дармштадт» (товарищеский матч)

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
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