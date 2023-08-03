АПЛ: расписание матчей клубов лиги до старта чемпионата

«Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии 6 августа

Английская премьер-лига (АПЛ) начинает сезон-2023/2024 11 августа. До этого клубы проведут товарищеские матчи, а также состоится финал суперкубка страны, в котором сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Расписание:

3 августа. 21:30. «Астон Вилла» — «Лацио» (товарищеский матч)

5 августа. 14:30. «Байер» — «Вест Хэм» (товарищеский матч)

5 августа. 14:30. «Бохум» — «Лутон» (товарищеский матч)

5 августа. 14:45. «Ренн» — «Вулверхэмптон» (товарищеский матч)

5 августа. 14:45. «Шеффилд Юнайтед» — «Штутгарт» (товарищеский матч)

5 августа. 14:45. «Манчестер Юнайтед» — «Ланс» (товарищеский матч)

5 августа. 15:00. «Фулхэм» — «Хоффенхайм» (товарищеский матч)

5 августа. 16:30. «Майнц» — «Бернли» (товарищеский матч)

5 августа. 16:30. «Айнтрахт» — «Ноттингем Форест» (товарищеский матч)

6 августа. 17:00. «Брайтон» — «Райо Вальекано» (товарищеский матч)

5 августа. 17:00. «Эвертон» — «Спортинг» (товарищеский матч)

5 августа. 17:30. «Ньюкасл» — «Фиорентина» (товарищеский матч)

5 августа. 18:00. «Брентфорд» — «Лилль» (товарищеский матч)

5 августа. 19:00. «Борнмут» — «Лорьян» (товарищеский матч)

5 августа. 22:30. «Кристал Пэлас» — «Лион» (товарищеский матч)

6 августа. 16:00. «Тоттенхэм» — «Шахтер» (товарищеский матч)

6 августа. 18:00. «Арсенал» — «Манчестер Сити» (суперкубок Англии)

7 августа. 21:00. «Ливерпуль» — «Дармштадт» (товарищеский матч)

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»