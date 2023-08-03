АПЛ: расписание матчей клубов лиги до старта чемпионата
Английская премьер-лига (АПЛ) начинает сезон-2023/2024 11 августа. До этого клубы проведут товарищеские матчи, а также состоится финал суперкубка страны, в котором сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Расписание:
3 августа. 21:30. «Астон Вилла» — «Лацио» (товарищеский матч)
5 августа. 14:30. «Байер» — «Вест Хэм» (товарищеский матч)
5 августа. 14:30. «Бохум» — «Лутон» (товарищеский матч)
5 августа. 14:45. «Ренн» — «Вулверхэмптон» (товарищеский матч)
5 августа. 14:45. «Шеффилд Юнайтед» — «Штутгарт» (товарищеский матч)
5 августа. 14:45. «Манчестер Юнайтед» — «Ланс» (товарищеский матч)
5 августа. 15:00. «Фулхэм» — «Хоффенхайм» (товарищеский матч)
5 августа. 16:30. «Майнц» — «Бернли» (товарищеский матч)
5 августа. 16:30. «Айнтрахт» — «Ноттингем Форест» (товарищеский матч)
6 августа. 17:00. «Брайтон» — «Райо Вальекано» (товарищеский матч)
5 августа. 17:00. «Эвертон» — «Спортинг» (товарищеский матч)
5 августа. 17:30. «Ньюкасл» — «Фиорентина» (товарищеский матч)
5 августа. 18:00. «Брентфорд» — «Лилль» (товарищеский матч)
5 августа. 19:00. «Борнмут» — «Лорьян» (товарищеский матч)
5 августа. 22:30. «Кристал Пэлас» — «Лион» (товарищеский матч)
6 августа. 16:00. «Тоттенхэм» — «Шахтер» (товарищеский матч)
6 августа. 18:00. «Арсенал» — «Манчестер Сити» (суперкубок Англии)
7 августа. 21:00. «Ливерпуль» — «Дармштадт» (товарищеский матч)
Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -