«Арсенал» хочет расторгнуть контракт с Николя Пепе
«Арсенал» и представители форварда команды Николя Пепе проведут переговоры о расторжении контракта, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, «оружейники» хотят предложить 28-летнему футболисту выплатить годовую зарплату в качестве компенсации. «Бешикташ» заинтересован в подписании игрока, но турки хотят, чтобы он приехал бесплатно.
«Арсенал» купил Пепе у «Лилля» летом 2019 года за 80 миллионов евро. Соглашение игрока с «канонирами» рассчитано до лета 2024 года.
В прошедшем сезоне Пепе выступал на правах аренды за «Ниццу». Он забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 28 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Источник: Foot Mercato
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16
|Нот. Форест
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17
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18
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
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|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
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|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Челси – Ливерпуль
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