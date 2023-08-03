Артета рассказал об адаптации новичков команды

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об адаптации новых игроков в клубе.

«В этом году у нас появилось несколько новых лиц в команде, и я очень рад, что мы смогли подписать этих игроков в начале трансферного окна. Благодаря этому мы смогли пройти предсезонную подготовку вместе с ними. Наши новые футболисты говорят, что они чувствуют, что были здесь уже много лет», — цитирует Артету пресс-служба команды.

В это летнее трансферное окно «Арсенал» приобрел Кая Хаверца, Деклана Райса и Юрриена Тимбера.

Новый сезон АПЛ-2023/24 стартует 11 августа.