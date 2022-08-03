Игроки АПЛ не будут преклонять колено перед всеми матчами

Английская премьер-лига (АПЛ) объявила об отказе от преклонения колена игроками перед всеми матчами.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, в сезоне-2022/22 игроки будут преклонять колено только перед определенными встречами.

В частности, речь идет о стартовых турах сезона, играх в Boxing Day, которые пройдут сразу после чемпионата мира 2022 года в Катаре, а также в турах, которые пройдут в октябре и марте и будут посвящены кампании по борьбе с расизмом.

Ранее сообщалось, что игроки АПЛ больше не хотят вставать на колено перед каждым матчем из-за опасений, что акция потеряла значение.