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Сегодня, 13:55

Игроки АПЛ не будут преклонять колено перед всеми матчами

Карен Саркисян
Корреспондент
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Английская премьер-лига (АПЛ) объявила об отказе от преклонения колена игроками перед всеми матчами.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, в сезоне-2022/22 игроки будут преклонять колено только перед определенными встречами.

В частности, речь идет о стартовых турах сезона, играх в Boxing Day, которые пройдут сразу после чемпионата мира 2022 года в Катаре, а также в турах, которые пройдут в октябре и марте и будут посвящены кампании по борьбе с расизмом.

Ранее сообщалось, что игроки АПЛ больше не хотят вставать на колено перед каждым матчем из-за опасений, что акция потеряла значение.

Источник: https://www.premierleague.com/news/2713141?sf259369699=1
Футбол
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