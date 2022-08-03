«Лестер» хочет заменить Шмейхеля вратарем «Бенфики» Влаходимосом

«Лестер» хочет подписать вратаря «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, «лисы» видят в 28-летнем греке замену Касперу Шмейхелю, который перейдет в «Ниццу».

Влаходимос является главной целью «Лестера». В случае, если сделка сорвется, английский клуб перейдет к кандидатуре вратаря «Наполи» Алекса Мерета.

В прошлом сезоне Влаходимос пропустил 51 гол в 48 матчах за «Бенфику», отыграв 18 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.