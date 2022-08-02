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Сегодня, 08:24

Игроки АПЛ больше не хотят вставать на колено перед каждым матчем в знак борьбы с расизмом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Игроки английской премьер-лиги (АПЛ) больше не хотят вставать на колено перед каждым матчем в знак борьбы с расизмом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, данный вопрос обсуждался на встрече 20 капитанов клубов АПЛ в четверг, 28 июля.

Отмечается, что игроки опасаются, что акция потеряла значение. При этом они поддержали идею преклонять колено только перед некоторыми встречами. Однако данный вопрос может решаться перед каждой конкретной игрой.

Капитаны дополнительно обсудят вопрос на этой неделе.

Ранее сообщалось, что игроки «Суонси» и «Бристоля» решили прекратить вставать на колено перед матчами.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-11069747/Premier-League-clubs-NOT-knee-matches-captains-agree.html
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