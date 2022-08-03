Бывший помощник Рангника винит в СМИ в неудачах «Манчестер Юнайтед»

Бывший помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Крис Армас считает, что утечка информации в СМИ негативно отразилась на команде в прошлом сезоне.

«В клубе были проблемы с утечкой информации. Источники сообщали, что у «Манчестер Юнайтед» проблемы с тренировочным процессом. Какие источники? Если это говорили игроки, то почему они не высказывали недовольство тренерскому штабу? СМИ были настроены против нас, информация просачивалась отовсюду.

Мы пытались строить команду, но СМИ лезли во все. Все знали о неприкосновенности того, что происходит в стенах раздевалки, но для многих это был пустой звук», — цитирует Sky Sports Армаса.

Крис Армас входил в тренерский штаб Ральфа Рангника, который тренировал «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

По итогам сезона-2021/22 «МЮ» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 58 очками в 38 матчах.