Английская премьер-лига приостановила контракт на показ турнира на территории России

Руководство английской премьер-лиги (АПЛ) приостановило действие контракта с компанией Rambler Media на показ чемпионата Англии на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АПЛ.

Данное решение было принято премьер-лигой и ее клубами единогласно из-за ситуации вокруг России и Украины.

Контракт АПЛ с Rambler Media должен завершиться через три месяца. Турнир в России транслирует сервис Okko.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции приостановила контракт на показ местного чемпионата в России.