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Сегодня, 19:16

Владелец баскетбольного «Сакраменто» Ранадиве может купить «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент

Владелец баскетбольного «Сакраменто» Вивек Ранадиве готовит предложение о покупке «Челси», сообщает Sportico.

По информации источника, индийскому бизнесмену нужно завершить некоторые детали для того, чтобы сделать предложение по приобретению клуба.

Состояние 64-летнего Ранадиве оценивается в более чем 700 миллионов долларов.

«Челси» принадлежит российскому бизнесмену Роману Абрамовичу с 2003 года. 2 марта Абрамович заявил, что продает клуб.

Источник: https://www.sportico.com/business/finance/2022/vivek-ranadive-bidding-on-chelsea-1234667348/
Футбол
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2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
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 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
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 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
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10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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