Владелец баскетбольного «Сакраменто» Ранадиве может купить «Челси»

Владелец баскетбольного «Сакраменто» Вивек Ранадиве готовит предложение о покупке «Челси», сообщает Sportico.

По информации источника, индийскому бизнесмену нужно завершить некоторые детали для того, чтобы сделать предложение по приобретению клуба.

Состояние 64-летнего Ранадиве оценивается в более чем 700 миллионов долларов.

«Челси» принадлежит российскому бизнесмену Роману Абрамовичу с 2003 года. 2 марта Абрамович заявил, что продает клуб.