Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард после поражения от «Тоттенхэма» (0:5) в 28-м туре чемпионата Англии отметил, что не является волшебником.

«Мы хорошо начали в первые 15 минут. Говорили о контратаках, но недостаточно хорошо с ними справились. В отдельные моменты плохо сыграла в защите. Некоторые из этих голов — просто ошибки. Мы должны думать широко, впереди 13 игр.

Сегодняшнее поражение дает мне много пищи для размышлений, чтобы идти вперед. Если пропускаете голы, на первый план выходит ментальная сторона. У меня нет проблем, я знал, что будет непросто. Общее настроение очень хорошее, и мы не можем его потерять, потому что люди будут ругать нас за одну плохую игру.

Я был игроком 20 лет. У меня было 100 таких периодов. Все относительно. Важно держаться вместе и усердно работать. У меня нет волшебной палочки", — цитирует BBC Лэмпарда.