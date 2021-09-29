Английская премьер-лига готова поощрять самые привитые команды
20:27
Английская премьер-лига раскрыла, что более 50 процентов игроков полностью вакцинированы от коронавируса только в семи клубах дивизиона из 20, сообщает Sky Sports.
Источнику удалось ознакомиться с письмом, которое на прошлой неделе лига разослала своим клубам по поводу ситуации с вакцинацией футболистов.
Не уточняя деталей, премьер-лига обещает некоторые послабления и поощрения командам, которые будут иметь лучшие показатели по вакцинации.
Это позволит премьер-лиге быть на шаг впереди в случае новой волны пандемии и ужесточения правительственных ограничений зимой.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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