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Английская премьер-лига готова поощрять самые привитые команды

20:27
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Английская премьер-лига раскрыла, что более 50 процентов игроков полностью вакцинированы от коронавируса только в семи клубах дивизиона из 20, сообщает Sky Sports.

Источнику удалось ознакомиться с письмом, которое на прошлой неделе лига разослала своим клубам по поводу ситуации с вакцинацией футболистов.

Не уточняя деталей, премьер-лига обещает некоторые послабления и поощрения командам, которые будут иметь лучшие показатели по вакцинации.

Это позволит премьер-лиге быть на шаг впереди в случае новой волны пандемии и ужесточения правительственных ограничений зимой.

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Иван Шитик все материалы автора

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