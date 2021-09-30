Полузащитник «Вест Хэма» Райс заявил, что счастлив в команде, несмотря на интерес топ-клубов АПЛ
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс заявил, что счастлив в команде, несмотря на интерес со стороны английских топ-клубов.
«Мы уже много раз поднимали эту тему. Все знают, что для меня значит «Вест Хэм» и игра под руководством нынешнего тренера команды. Я думаю, заметно, что в моих действиях на поле ничего не изменилось. Я играю с улыбкой на лице, являюсь лидером команды. Наверное, было бы заметно, если бы я не выкладывался на сто процентов, однако каждый раз, когда я выхожу на поле в футболке команды, тем более с капитанской повязкой, я ставлю перед собой цель победить и помочь команде набрать 3 очка.
Думаю, мы можем добиться хороших результатов. В прошлом сезоне нам не хватило двух очков до попадания в Лигу чемпионов, мы легко могли попасть туда. В недавнем матче Кубка лиги мы победили «Манчестер Юнайтед». У нас менталитет победителей, мы хотим выходить и побеждать в каждом матче», — приводит Sky Sports слова Райса.
В сезоне-2021/22 Райс провел 7 матчей за «Вест Хэм», на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему англичанину со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/20876/12421428/declan-rice-reaffirms-commitment-to-west-ham-as-david-moyes-calls-him-one-of-europes-best-young-midfielders
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю