Полузащитник «Вест Хэма» Райс заявил, что счастлив в команде, несмотря на интерес топ-клубов АПЛ

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс заявил, что счастлив в команде, несмотря на интерес со стороны английских топ-клубов.

«Мы уже много раз поднимали эту тему. Все знают, что для меня значит «Вест Хэм» и игра под руководством нынешнего тренера команды. Я думаю, заметно, что в моих действиях на поле ничего не изменилось. Я играю с улыбкой на лице, являюсь лидером команды. Наверное, было бы заметно, если бы я не выкладывался на сто процентов, однако каждый раз, когда я выхожу на поле в футболке команды, тем более с капитанской повязкой, я ставлю перед собой цель победить и помочь команде набрать 3 очка.



Думаю, мы можем добиться хороших результатов. В прошлом сезоне нам не хватило двух очков до попадания в Лигу чемпионов, мы легко могли попасть туда. В недавнем матче Кубка лиги мы победили «Манчестер Юнайтед». У нас менталитет победителей, мы хотим выходить и побеждать в каждом матче», — приводит Sky Sports слова Райса.

В сезоне-2021/22 Райс провел 7 матчей за «Вест Хэм», на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему англичанину со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».