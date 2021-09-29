Дэвид Симэн согласился поработать с молодежью «Арсенала»
20:23
Легенда «Арсенала», голкипер Дэвид Симэн согласился вернуться в лондонский клуб, чтобы поработать с молодежью, сообщает Evening Standard. Инициатором приглашения 58-летнего Симэна выступил глава академии «канониров» Пер Мертезакер.
В ближайшие месяцы бывший голкипер сборной Англии будет время от времени проводить занятия для молодежных команд «Арсенала».
Будучи игроком, Симэн провел свыше 550 матчей за «Арсенал» в течение 13 лет. Также он сыграл 75 поединков за национальную команду.
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