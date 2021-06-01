Анчелотти обсуждает расторжение контракта с «Эвертоном»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти близок к тому, чтобы покинуть клуб летом, сообщает журналист Фабрицио Романо. 63-летний специалист связался с руководством клуба с просьбой о расторжении контракта.

Анчелотти близок к своему возвращению в «Реал». После ухода из клуба Зинедина Зидана место наставника вакантно.

Карло не будет выдвигать жестких условий руководству «галкатикос» по зарплате, так как желает вновь поработать в клубе.

С 2013 по 2015 год специалист уже возглавлял «Реал». С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.