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Анчелотти обсуждает расторжение контракта с «Эвертоном»

16:38
Карло Анчелотти. Фото Reuters
Карло Анчелотти. Фото Reuters
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти близок к тому, чтобы покинуть клуб летом, сообщает журналист Фабрицио Романо. 63-летний специалист связался с руководством клуба с просьбой о расторжении контракта.

Анчелотти близок к своему возвращению в «Реал». После ухода из клуба Зинедина Зидана место наставника вакантно.

Карло не будет выдвигать жестких условий руководству «галкатикос» по зарплате, так как желает вновь поработать в клубе.

С 2013 по 2015 год специалист уже возглавлял «Реал». С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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