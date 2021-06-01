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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

14:24
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Английская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего тренера сезона-2020/21. За титул поборются Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Брендан Роджерс («Лестер»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Марсело Бьелса («Лидс»).

 В сезоне-2020/21 «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы стал чемпионом Англии, а «МЮ» занял вторую позицию. Роджерс и его «Лестер» выиграли Кубок страны. «Вест Хэм» финишировал в турнирной таблице прошедшего сезона на 6-м месте, а «Лидс» стал 9-м.

В прошлом сезоне лучшим тренером был признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Дополнительная информация:

https://www.premierleague.com/news/2160559

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