Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Английская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего тренера сезона-2020/21. За титул поборются Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Брендан Роджерс («Лестер»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Марсело Бьелса («Лидс»).

В сезоне-2020/21 «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы стал чемпионом Англии, а «МЮ» занял вторую позицию. Роджерс и его «Лестер» выиграли Кубок страны. «Вест Хэм» финишировал в турнирной таблице прошедшего сезона на 6-м месте, а «Лидс» стал 9-м.

В прошлом сезоне лучшим тренером был признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.