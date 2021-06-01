Кавани признан лучшим игроком мая в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани признан лучшим футболистом команды в мае.

В голосовании он обошел Мейсона Гринвуда и Скотта Мактоминэя. За май Кавани забил 5 голов в 6 матчах.

5?? goals in 6?? appearances throughout May for @ECavaniOfficial ?#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2021

Также он становился лучшим игроком в апреле. В сезоне-2020/21 34-летний форвард провел 39 встреч за «МЮ» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.