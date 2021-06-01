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Кавани признан лучшим игроком мая в «Манчестер Юнайтед»

18:38
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани признан лучшим футболистом команды в мае.

В голосовании он обошел Мейсона Гринвуда и Скотта Мактоминэя. За май Кавани забил 5 голов в 6 матчах. 

Также он становился лучшим игроком в апреле. В сезоне-2020/21 34-летний форвард провел 39 встреч за «МЮ» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

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