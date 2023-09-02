Амрабат объяснил, почему перешел в «Манчестер Юнайтед»: «Теперь я представляю клуб своей мечты»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат прокомментировал свой переход в английский клуб из «Фиорентины».

«Для меня огромная честь стать игроком «Манчестер Юнайтед». Мне пришлось набраться терпения, но я тот, кто всегда слушает свое сердце, и теперь я представляю клуб своей мечты. Я страстный игрок, хочу привнести свою энергию в команду и буду отдавать все силы в каждом действии для команды.

Я точно знаю, как Эрик тен Хаг любит работать и что ему нужно от своих игроков. Его тренерство и руководство очень помогли мне как игроку в начале моей карьеры. Я знаю, что он поможет раскрыть все мои способности, чтобы я мог помочь команде добиться успеха в этом сезоне», — приводит пресс-служба клуба слова Амрабата.

«Манчестер Юнайтед» арендовал 27-летнего марокканца на один сезон. Также у «МЮ» есть право выкупа игрока.