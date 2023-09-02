«Тоттенхэм» купил у «Ноттингема» Джонсона

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Ноттингем Форест» Бреннана Джонсона. 22-летнй валлиец подписал контракт, рассчитанный до 2029 года.

В пятницу появилась информация, что клубы согласовали трансфер за 45 миллионов фунтов стерлингов.

Джонсон является воспитанником «Ноттингем Форест». В сезоне-2022/23 футболист провел 44 матча, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативных передачи.