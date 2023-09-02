Холдинг перешел из «Арсенала» в «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» объявил на официальном сайте о переходе Роба Холдинга из «Арсенала». 27-летний англичанин подписал трехлетний контракт.

«Я очень рад. Играя против «Кристал Пэлас», видя болельщиков и то, насколько устрашающим может быть «Селхерст Парк», я с нетерпением жду возможности оказаться на другой стороне в этот раз!» — отметил новичок.

В сезоне-2022/23 Холдинг сыграл в 24 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.