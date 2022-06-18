Александр Гришин прокомментировал возможный переход Николы Влашича в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин рассказал, что думает о возможном переходе Николы Влашича в московский клуб.

«Если Влашич будет так же хорошо играть, то он понадобится ЦСКА. Но только руководство клуба решит, на кого делать акцент — на новичков или Николу. Мы бессильны в этой ситуации», — цитирует Гришина Metararings.ru

Сообщалось, что «Вест Хэм» готов отдать Влашича в аренду. Игроком интересуются «Хайдук» и «Торино».

Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, перейдя из ЦСКА за 30 млн евро. В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.