Александр Гришин прокомментировал возможный переход Николы Влашича в ЦСКА
Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин рассказал, что думает о возможном переходе Николы Влашича в московский клуб.
«Если Влашич будет так же хорошо играть, то он понадобится ЦСКА. Но только руководство клуба решит, на кого делать акцент — на новичков или Николу. Мы бессильны в этой ситуации», — цитирует Гришина Metararings.ru
Сообщалось, что «Вест Хэм» готов отдать Влашича в аренду. Игроком интересуются «Хайдук» и «Торино».
Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, перейдя из ЦСКА за 30 млн евро. В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Тоттенхэм
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|0
|0
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5
|Арсенал
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|0
|0
|0-0
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6
|МЮ
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7
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8
|Лестер
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9
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
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|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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