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Сегодня, 13:10

Александр Гришин прокомментировал возможный переход Николы Влашича в ЦСКА

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин рассказал, что думает о возможном переходе Николы Влашича в московский клуб.

«Если Влашич будет так же хорошо играть, то он понадобится ЦСКА. Но только руководство клуба решит, на кого делать акцент — на новичков или Николу. Мы бессильны в этой ситуации», — цитирует Гришина Metararings.ru

Сообщалось, что «Вест Хэм» готов отдать Влашича в аренду. Игроком интересуются «Хайдук» и «Торино».

Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, перейдя из ЦСКА за 30 млн евро. В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-esli-vlashich-budet-tak-zhe-khorosho-igrat-to-on-ponadobitsya-tsska-1291991/
Никола Влашич
ФК ЦСКА (Москва)
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