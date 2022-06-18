«Арсенал» планирует приобретение запасного вратаря Тернера

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«Арсенал» планирует приобрести американского вратаря Мэтта Тернера в качестве дублера Аарона Рамсдейла, информирует Sky Sports.

27-летний голкипер «Нью-Ингленд Революшн» приедет в Лондон 22 июня, пройдет медицинское обследование и завершит переход. Тернер согласен играть роль дублера Рамсдейла в предстоящем сезоне.

В прошедшем сезоне Тернер провел 5 матчей за американский клуб и пропустил 7 мячей.