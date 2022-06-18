Гончаренко о возможном возвращении Влашича: «Это топ-игрок, никаких сомнений»
Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что думает о возможной аренде полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича московским клубом. А также прокомментировал игру хорвата в АПЛ.
Специалист считает, что футболист хорошо готов к чемпионату Англии, однако тренеру необходимо найти правильный подход к Влашичу.
«Чтобы Никола проявлял свои лучшие качества, он должен быть счастлив, он должен чувствовать доверие, в него верят, что он лидер. Только в этом случае он будет летать по полю и показывать себя во всей красе.
Надеюсь, что Никола все-таки найдет себя. Может быть, не в «Вест Хэме», может быть, в какой-то другой команде. Подходит он или нет ЦСКА, тут ничего сказать не могу. Я знаю пожелания Николы, где он хочет играть, поэтому советы давать я не буду. Надеюсь, что мы увидим того Влашича, который был в РПЛ. То, что это топ-игрок нет никаких сомнений», — цитирует Гончаренко Metararings.ru.
Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, перейдя из ЦСКА за 30 млн евро. В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.
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4
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7
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8
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9
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10
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11
|Ньюкасл
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12
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
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Кр. Пэлас – Арсенал
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Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
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Лидс – Вулверхэмптон
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Лестер – Брентфорд
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Ньюкасл – Нот. Форест
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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Эвертон – Челси
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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