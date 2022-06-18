Гончаренко о возможном возвращении Влашича: «Это топ-игрок, никаких сомнений»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что думает о возможной аренде полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича московским клубом. А также прокомментировал игру хорвата в АПЛ.

Специалист считает, что футболист хорошо готов к чемпионату Англии, однако тренеру необходимо найти правильный подход к Влашичу.

«Чтобы Никола проявлял свои лучшие качества, он должен быть счастлив, он должен чувствовать доверие, в него верят, что он лидер. Только в этом случае он будет летать по полю и показывать себя во всей красе.

Надеюсь, что Никола все-таки найдет себя. Может быть, не в «Вест Хэме», может быть, в какой-то другой команде. Подходит он или нет ЦСКА, тут ничего сказать не могу. Я знаю пожелания Николы, где он хочет играть, поэтому советы давать я не буду. Надеюсь, что мы увидим того Влашича, который был в РПЛ. То, что это топ-игрок нет никаких сомнений», — цитирует Гончаренко Metararings.ru.

Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, перейдя из ЦСКА за 30 млн евро. В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.