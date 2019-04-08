Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро вернулся к тренировкам в общей группе и сможет принять участие в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

30-летний форвард пропустил матч чемпионата Англии с "Кардиффом" (2:0) и полуфинальную встречу Кубка Англии с "Брайтоном" (1:0).

Также главный тренер Хосеп Гвардьола сообщил, что защитники Кайл Уокер и Бенжамен Менди имеют шанс выйти на поле в игре со "шпорами".

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" пройдет завтра, 9 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.