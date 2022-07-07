Агент Языджи подтвердил интерес двух английских клубов к игроку

Агент Адам Чебеджи в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об интересе двух английских клубов к полузащитнику Юсуфу Языджи.

«Да, «Фулхэм» и «Ноттингем Форест» интересуются Юсуфом. Сейчас клубы ведут переговоры. Но хочу еще раз сказать, что ЦСКА будет занимать особое место в наших сердцах», — сказал Чебеджи «СЭ».

Ранее издание Sabah Spor сообщило, вышедшие в английскую премьер-лигу «Фулхэм» и «Ноттингем Форест» заинтересованы в подписании 25-летнего турка.

Армейцы взяли игрока в аренду у «Лилля» 19 января 2022-го. В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих во всех турнирах.