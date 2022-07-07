Агент Языджи подтвердил интерес двух английских клубов к игроку
Агент Адам Чебеджи в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об интересе двух английских клубов к полузащитнику Юсуфу Языджи.
«Да, «Фулхэм» и «Ноттингем Форест» интересуются Юсуфом. Сейчас клубы ведут переговоры. Но хочу еще раз сказать, что ЦСКА будет занимать особое место в наших сердцах», — сказал Чебеджи «СЭ».
Ранее издание Sabah Spor сообщило, вышедшие в английскую премьер-лигу «Фулхэм» и «Ноттингем Форест» заинтересованы в подписании 25-летнего турка.
Армейцы взяли игрока в аренду у «Лилля» 19 января 2022-го. В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих во всех турнирах.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0
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|0-0
|0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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