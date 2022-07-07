«Ноттингем Форест» и «Фулхэм» хотят подписать экс-игрока ЦСКА Языджи

Полузащитник Юсуф Языджи может покинуть «Лилль» в летнее трансферное окно. По информации Sabah Spor, вышедшие в английскую премьер-лигу «Фулхэм» и «Ноттингем Форест» заинтересованы в подписании 25-летнего турка.

По информации источника, «Лилль» требует за футболиста сборной Турции 13,5 миллионов евро. Переговоры продолжаются.

Ранее, 23 июня, московский клуб сообщил, что не смог договориться с «Лиллем» о переходе Языджи на постоянной основе. Турок играл за ЦСКА на правах аренды во второй половине сезона-2021/22.

ЦСКА арендовал игрока у французского клуба 19 января. В сезоне-2021/22 он забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих во всех турнирах.