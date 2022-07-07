«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» 60 миллионов евро за Антони

«Манчестер Юнайтед» предложил 60 миллионов евро за нападающего «Аякса» Антони, сообщает Goal.com.

По информации источника, амстердамский клуб требует за 22-летнего бразильца 80 миллионов евро.

Отмечается, что агенты нападающего давят на амстердамцев, чтобы клуб принял предложение от «Манчестер Юнайтед».

При этом Антони хочет перейти в манкунианский клуб, но понимает, что переговоры будут сложными.

В прошедшем сезоне Антони забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Контракт нападающего с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.