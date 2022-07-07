Окслейд-Чемберлен рассказал в целях «Ливерпуля» на сезон-2022/23
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал в целях команды на сезон-2022/23.
«Я думаю, что все в команде знают, что у нас единая цель — выиграть все. В прошлом году это было реальной возможностью для нас. Очевидно, что мы провели действительно хороший сезон, завоевали два трофея, но да, я думаю, что каждый из нас внутри знает, что мы способны конкурировать в каждом соревновании», — приводит слова Чемберлена официальный сайт клуба.
«Ливерпуль» в минувшем сезоне занял второе место в АПЛ, выиграл Кубок лиги и Кубок Англии, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» со счетом 0:1.
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|Ливерпуль
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
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4
|Тоттенхэм
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|0
|0
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5
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|0
|0
|0-0
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6
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|
8
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9
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|0
|0
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10
|Вулверхэмптон
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|0
|0
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|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
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|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0-0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
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|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
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Вест Хэм – Ман. Сити
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