Окслейд-Чемберлен рассказал в целях «Ливерпуля» на сезон-2022/23

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал в целях команды на сезон-2022/23.

«Я думаю, что все в команде знают, что у нас единая цель — выиграть все. В прошлом году это было реальной возможностью для нас. Очевидно, что мы провели действительно хороший сезон, завоевали два трофея, но да, я думаю, что каждый из нас внутри знает, что мы способны конкурировать в каждом соревновании», — приводит слова Чемберлена официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» в минувшем сезоне занял второе место в АПЛ, выиграл Кубок лиги и Кубок Англии, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» со счетом 0:1.