Адриан Муту раскрыл, каким был Абрамович в год покупки «Челси»
Экс-игрок «Челси» Адриан Муту в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем владельце аристократов Романе Абрамовиче.
— Абрамович — невероятно амбициозный человек, который радовался каждой победе. Тогда он был лишь в начале своего футбольного пути. В итоге проделал невероятную работу и превратил «Челси» в топ-клуб. У меня очень хорошие отношения и с Абрамовичем, и с его сыном Николаем.
— Как отреагировали, когда Абрамович оставил клуб?
— Не знаю истинных причин его ухода. А рассуждать о политике не хочу. Единственное, что могу сказать — с «Челси» Абрамович выиграл все! Это главное.
— Вслед за Абрамовичем ушла и Марина Грановская, его правая рука...
— Я с Грановской не знаком. Когда играл в «Челси», ни разу ее не видел.
— Флоран Малуда сказал в интервью, что Абрамович сделал «Челси» сексуальным. Разделяете мысль?
— Я бы сформулировал по-другому. Он сделал «Челси» значительно лучше!
Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -