Адриан Муту раскрыл, каким был Абрамович в год покупки «Челси»

Экс-игрок «Челси» Адриан Муту в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем владельце аристократов Романе Абрамовиче.

— Абрамович — невероятно амбициозный человек, который радовался каждой победе. Тогда он был лишь в начале своего футбольного пути. В итоге проделал невероятную работу и превратил «Челси» в топ-клуб. У меня очень хорошие отношения и с Абрамовичем, и с его сыном Николаем.

— Как отреагировали, когда Абрамович оставил клуб?

— Не знаю истинных причин его ухода. А рассуждать о политике не хочу. Единственное, что могу сказать — с «Челси» Абрамович выиграл все! Это главное.

— Вслед за Абрамовичем ушла и Марина Грановская, его правая рука...

— Я с Грановской не знаком. Когда играл в «Челси», ни разу ее не видел.

— Флоран Малуда сказал в интервью, что Абрамович сделал «Челси» сексуальным. Разделяете мысль?

— Я бы сформулировал по-другому. Он сделал «Челси» значительно лучше!

Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год.

Полное интервью Адриана Муту «СЭ» здесь