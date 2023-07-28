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Сегодня, 18:34

Далот — о Роналду: «Его дисциплина меня больше всего впечатлила»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот рассказал, чему научился у форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Он очень помог мне за пределами поля — своим поведением каждый день. Думаю, мне многое дала его дисциплина, которая у Криштиану есть и была на протяжении всей карьеры. Мне было приятно с ним играть и быть его партнером по команде. Он мне очень помог. Некоторые вещи я придержу при себе, но в целом его дисциплина — это то, что меня больше всего впечатлило», — приводит слова Далота ESPN.

31 мая Далот продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 30 июня 2028 года.

Роналду с января 2023 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В прошедшем сезоне 38-летний португалец провел 19 матчей за команду, забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед
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